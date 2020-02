Tote Frau im Schlafsack entdeckt: Wohl Gewaltverbrechen

In Berlin-Mitte ist eine tote Frau in einem Schlafsack auf einem Gehweg entdeckt worden. Die 53-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Dies habe die Obduktion ergeben.

Ein Passant hatte am Montagabend die Polizei alarmiert, nachdem er den Leichnam den Angaben zufolge gegen 21.00 Uhr in der Bergstraße gefunden hatte. Zwei Männer, die dort waren, seien noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte weg gewesen.

Die 35 und 42 Jahre alten Männer wurden wenig später in der Nähe des Fundortes der toten Frau festgenommen. Ermittler gingen davon aus, dass beide obdachlos sind. Die Ermittlungen dauerten an, nähere Einzelheiten lagen auch am Dienstagabend noch nicht vor.