15-Jährige missbraucht? Drei Männer schweigen vor Gericht

Weil sie eine 15 Jahre alte Schülerin sexuell missbraucht haben sollen, stehen drei junge Männer vor dem Berliner Landgericht. Die 24- bis 26-Jährigen sollen der Jugendlichen vor dem mutmaßlichen Übergriff Alkohol verabreicht haben, um bei ihr einen Rauschzustand herbeizuführen. Sie habe sich gegen sexuelle Handlungen nicht mehr wehren können, heißt es in der zu Prozessbeginn am Montag verlesenen Anklage. Die drei Männer, die sich wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person verantworten müssen, schwiegen zu den Vorwürfen.

Zu dem mutmaßlichen Übergriff soll es laut Anklage im Mai 2016 in einer Pension in Sachsen-Anhalt gekommen sein. Die drei Männer hätten der Jugendlichen «aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses» zunächst mit jeweils einer Hand an das entblößte Gesäß gefasst. Zwei der Angeklagten hätten die Schülerin weiter sexuell berührt.