Polizistin von wütendem Senior angefahren und verletzt

Eine Polizeibeamtin ist in Friedrichshain von einem wütenden Falschparker angefahren und leicht am Bein verletzt worden.

Die Polizistin wollte am Sonntagnachmittag (09. Februar 2020) an der Straße Am Ostbahnhof zunächst ein ordnungswidrig geparktes Auto ahnden, als der 73-jährige Besitzer die Beamtin beschimpfte und beleidigte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll der Senior sich anschließend wütend in sein Auto gesetzt und den Motor angelassen haben. Als die Polizistin versuchte, ihn an der Flucht zu hindern, fuhr der Mann mit dem Wagen rückwärts und gegen die Frau. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.