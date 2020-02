Bei einer vermeintlichen Fahrzeugpanne im Landkreis Potsdam-Mittelmark soll eine Frau, die helfen wollte, niedergeschlagen worden sein.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag (06. Februar 2020) berichtete die 58-jährige Autofahrerin, dass ihr am Dienstagnachmittag ein in Kloster Lehnin an der Straße abgestelltes Fahrzeug aufgefallen sei, aus dessen Motorhaube es gequalmt habe. Sie habe angehalten und sei ausgestiegen, hieß es. Kurz bevor sie das Pannenauto erreichte, soll sie einen Schlag auf den Kopf bekommen und wahrscheinlich für einige Minuten das Bewusstsein verloren haben, wie die Beamten mitteilten. Gesehen habe die Frau niemanden. Ein Arzt stellte den Angaben zufolge am Tag darauf Verletzungen am Kopf und im Gesicht fest. Da sich die Frau nur an ein dunkles Fahrzeug erinnern kann, sucht die Polizei Zeugen.