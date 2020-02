Polizei beschlagnahmt Autos nach wohl illegalem Rennen

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Reinickendorf haben Beamte die Führerscheine sowie die Autos von zwei 18-Jährigen beschlagnahmt.

Wie die Polizei mitteilte, waren die zwei Jugendlichen den Beamten einer Streife in der Nacht zum Donnerstag (06. Februar 2020) zunächst durch «zügige Fahrweise» aufgefallen. Das Rennen habe begonnen, nachdem die Verkehrsampel an der Kreuzung Berliner Straße Ecke Veitstraße auf Grün geschaltet habe. Das Polizeiauto habe den jungen Männern, die mit rund 90 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen seien, nur mit Mühe folgen können, hieß es. Erlaubt sind an der Stelle nachts 30 Kilometer pro Stunde. An einer roten Ampel konnten die Polizei die Jugendlichen schließlich stoppen.