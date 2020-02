Verstärkter Kampf gegen Clan-Kriminalität: Polizeieinsätze

Im Kampf gegen Clan-Kriminalität in der Hauptstadt ist die Berliner Polizei im vergangenen Jahr zu 382 Einsätzen ausgerückt. Dabei seien 972 Strafanzeigen gestellt worden, antwortete die Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe. Die meisten Anzeigen (419) gab es demnach wegen Drogendelikten. Zudem stießen die Beamten auf 5908 Ordnungswidrigkeiten. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet.

Die Einsätze summierten sich für die Beamten laut der Antwort auf rund 45 500 Stunden. Luthe sieht das kritisch. Mit diesem Aufwand wäre es möglich, den Drogenhandel im Görlitzer Park in den Griff zu bekommen und so den Clans eine Geldquelle zu nehmen, sagte er am Mittwoch. Dafür sei aber kein Personal da, weil die Beamten für 400 Euro Tabaksteuer eingesetzt würden.