Gefährliche Gegenstände bei Einlass ins Gericht entdeckt

Bei Einlasskontrollen an Berliner Gerichten sind im vergangenen Jahr knapp 33 100 gefährliche Gegenstände sichergestellt worden.

Das geht aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg hervor, die am 4. Februar 2020 veröffentlicht wurde. Darunter waren auch rund 3300 Hieb- und Stichwaffen allein am Justizcampus Moabit. An Amtsgerichten, dem Sozial- sowie Oberverwaltungsgericht gehörten auch Elektroschocker, Messer, Scheren, Pfefferspray oder Schlagringe zu den eingezogenen Gegenständen.