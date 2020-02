Neuköllns Vize-Bürgermeister: Auto meiner Frau angezündet

Unbekannte haben nach Angaben des stellvertretenden Neuköllner Bezirksbürgermeisters Falko Liecke (CDU) das Auto seiner Frau angezündet. Nach dem Feuer am frühen Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr im Bezirk Treptow-Köpenick ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.

«Wir sind durch lautes Knallen geweckt worden», sagte Liecke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Liecke gab an, seine Frau sei Polizistin in Neukölln. Das Paar vermute, dass das Feuer etwas mit der Arbeit seiner Frau oder seiner eigenen Arbeit zu tun hat. Er selbst arbeitet zu Linksextremismus und arabischer Clankriminalität. «Es gibt ein breites Spektrum an Leuten, die meine Positionen nicht teilen», sagte Liecke.