Drei Autos von Thyssenkrupp in Brand gesetzt

Zunächst wurde die Feuerwehr nach Wedding in die Genter Straße gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen (31. Januar 2020) sagte. Wenig später brannten demnach auch Wagen in der Kreuzberger Alexandrinenstraße und in der Hübnerstraße in Friedrichshain . Dort seien die Flammen zudem auf ein weiteres Auto übergesprungen.