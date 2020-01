Enkelkinder missbraucht: 81-Jähriger gesteht vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Ein Großvater, der zwei seiner Enkelkinder über Jahre hinweg missbraucht haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht gestanden. Ihm sei aus heutiger Sicht unverständlich, wie er zu solchen Taten fähig sein konnte, erklärte der pensionierte Polizist zu Prozessbeginn am Montag. Der 81-Jährige gab 30 sexuelle Übergriffe in der Zeit von Oktober 1998 bis Herbst 2003 zu. Die Kinder - ein Mädchen und ein Junge - waren bei den ersten Taten laut Anklage acht beziehungsweise elf Jahre alt.

Gegen den Pensionär, der sich seit August 1998 im Ruhestand befindet, war nach Justizangaben im März 2015 Strafanzeige erstattet worden. Die beiden Enkelkinder hätten bei der Polizei umfangreich ausgesagt. Im November 2015 wurde Anklage erhoben worden. In einem Schwimmbad im Stadtteil Lankwitz sei es mehrfach beim Umziehen zu Übergriffen gekommen, so die Staatsanwältin. Zudem habe der Großvater die Enkelkinder in seiner Wohnung in Berlin-Neukölln sexuell berührt.