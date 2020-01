Nach tödlichem Polizeieinsatz: Demon in Friedrichshain

Nach dem Tod einer 33-Jährigen bei einem Polizeieinsatz sind rund 50 Menschen in Berlin-Friedrichshain am Samstagabend zu einer unangemeldeten Demonstration zusammengekommen. Die Menschen, teilweise vermummt und schwarz gekleidet, haben sich in der Grünberger Straße in der Nähe des Frankfurter Tors versammelt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei kam es nach den Angaben auch zu Ausschreitungen: Es sollen Straßenbarrikaden aus herausgerissenen Verkehrsschildern und Bauzäunen errichtet worden sein.

«Unsere Einsatzkräfte wurden beschimpft, als sie die Versammlung auflösen wollten», sagte der Sprecher. Auf die Fahrbahn seien mit blauer Farbe Slogans wie «Rest in Peace Maria» und «Polizei = Mörder» geschrieben worden. Die Beamten notierten mehrere Strafanzeigen. Die Gruppe flüchtete zum Boxhagener Platz und löste sich auf. Niemand wurde verletzt.

Ein Berliner Polizist hatte bei einem Einsatz in Friedrichshain am Freitag eine 33-jährige Frau erschossen. Sie soll die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der Schuss in den Oberkörper tödlich gewesen war.