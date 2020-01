Nach tödlichem Polizeieinsatz: Demo in Friedrichshain

Die Menschen, teilweise vermummt und schwarz gekleidet, haben sich in der Grünberger Straße in Friedrichshain in der Nähe des Frankfurter Tors versammelt, wie ein Polizeisprecher am 26. Januar sagte. Dabei kam es nach den Angaben auch zu Ausschreitungen: Es sollen Straßenbarrikaden aus herausgerissenen Verkehrsschildern und Bauzäunen errichtet worden sein.