BVG-Mitarbeiter mit Schlagstock attackiert: Leicht verletzt

Der aggressive Angreifer (33) soll den 40-Jährigen Mitarbeiter der BVG am 20. Januar 2020 auf dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz in Mitte mit dem Schlagstock auf den Rücken geschlagen sowie bespuckt und beleidigt haben, teilte die Polizei am 21. Januar mit. Als der Mann flüchten wollte, konnte der BVG-Mitarbeiter diesen verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.