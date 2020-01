Einbrecher in Berlin-Wedding ertappt und festgenommen

Nach Angaben der Polizei beobachteten ein Anwohner und ein Polizeikommissaranwärter außer Dienst das Trio (19, 21 und 25 Jahre) am 20. januar 2020 an der Rückseite eines Wohnhauses in der Barfusstraße in Wedding und hörten ein lautes Klirren. Die Täter sollen zunächst durch das Gebüsch geschlichen und zwischen Balkonen im Hochparterre hin und her gelaufen sein.