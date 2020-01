Polizist will Streit schlichten und bricht sich das Bein

Beamte in Zivil sahen am 16. Januar 2020 gegen 20.30 Uhr vor dem U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes und drei anderen Männern, wie die Polizei mitteilte. Als er die Personen voneinander trennen wollte, sei der 45-jährige Polizeikommissar zusammen mit einem 18-Jährigen gestürzt, der ebenfalls schlichten wollte. Den Angaben zufolge war es zu der Auseinandersetzung gekommen, weil sich die zwei Männer im Alter von 33 und 52 Jahren aggressiv verhalten hatten und den Bahnhof nicht verlassen wollten.