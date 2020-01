In dem Spätkauf in Friedrichshain wurde eine Mitarbeiterin durch Reizgas im Gesicht leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am 14. Januar mitteilte. Zuvor hatten zwei Jugendliche kurz vor 19.00 Uhr das Ladenlokal an der Glatzer Straße Ecke Weserstraße überfallen. Das Duo sprühte der 64-jährigen Mitarbeiterin das Reizgas ins Gesicht, griff in die Kasse und flüchtete.