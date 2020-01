Mann in Diskothek niedergestochen: Prozess gegen 22-Jährigen

Berlin (dpa/bb) – Ein 22-Jähriger, der in einer Diskothek in Berlin-Wilmersdorf einen anderen Gast niedergestochen und schwer verletzt haben soll, steht von Montag an (9.30 Uhr) vor dem Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Aus Verärgerung über eine vorangegangene Ablehnung soll der Angeklagte einen 28-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Der Mann sei so schwer verletzt worden, dass er nur durch eine Notoperation habe gerettet werden können, wie die Polizei damals mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei kurz nach dem Geschehen im Juli 2019 verhaftet worden. Für den Prozess sind vier Tage vorgesehen.

