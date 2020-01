Polizeipräsidentin: Jeden Tag Angriffe gegen Polizisten

In der Hauptstadt werden jeden Tag im Schnitt 19 Polizisten Opfer einer Gewalttat. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. Solche Taten gegen Beamte summierten sich 2019 auf fast 7000. Das sei gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg gewesen. Zudem würden ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder beleidigt, bedroht und beschimpft. Es sei unfassbar.

Zu den Hilfen gehöre eine Hotline, an die sich jeder angegriffene Beamte wenden könne, so die Polizeipräsidentin. Neben unmittelbarer psycho-sozialer Unterstützung gebe es Hilfe bei Versicherungsfragen oder der Meldung von Dienstunfällen. Das seien Punkte, die Betroffene nicht immer sofort vor Augen hätten, die aber wichtig seien, sagte Slowik.

Zuletzt hatten in der Silvesternacht aggressive Gruppen junger Männer Böller auf Polizisten, Feuerwehrleute und Passanten geworfen. In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain mit einst besetzten Häusern werden seit Jahren Polizisten von linksextremistischen Tätern attackiert. Auch am 1. Mai fliegen regelmäßig Steine und Flaschen gegen Frauen und Männer in Uniform.