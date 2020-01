Mutmaßliche Einbrecher mit «Interesse an Wohnungen» gefasst

Die Polizei hat in Berlin-Moabit zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Zivilfahnder hätten die beiden 30- und 36-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochabend dabei beobachtet, wie sie «augenscheinliches Interesse an Erdgeschosswohnungen» an den Tag legten, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach der Festnahme fanden die Polizisten bei den Männern Werkzeug und mögliches Diebesgut. Die Verdächtigen wurden in das Einbruchskommissariat gebracht und bislang nicht entlassen. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob es Einbrüche gab, die ihnen zugeordnet werden können.

© dpa