Drei Fahrzeuge brennen in Schöneberg

Unbekannte haben in Berlin-Schöneberg drei abgestellte Fahrzeuge angezündet. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen in die Elßholzstraße gerufen, wie ein Sprecher sagte. Zwei Autos und ein Kleintransporter standen demnach in Vollbrand. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. 2019 brannten nach Angaben der Polizei 596 Fahrzeuge wegen Brandstiftung. Davon seien 358 direkt angezündet worden. Weitere 238 wurden demnach von übergreifenden Flammen beschädigt oder zerstört.