Trickbetrug-Anrufer gibt sich als Sohn aus

Ein 77-Jähriger ist in Spandau von einem Trickbetrüger um einen Teil seiner Ersparnisse gebracht worden. Ein Unbekannter rief ihn am Dienstag gegen 14.00 Uhr an und gab sich als sein Sohn aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach bat der Täter den Rentner darum, ihm Geld für das Ersteigern einer Immobilie zu leihen. Das Opfer übergab später einem zweiten Unbekannten in seiner Wohnung am Saatwinkler Damm eine höhere Geldsumme. Der Forderung, noch mehr Geld bei der Bank abzuheben, kam der Senior nicht nach. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

