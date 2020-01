Mann bestohlen und getreten? Angeklagter kündigt Aussage an

Berlin (dpa/bb) – Weil er einen obdachlosen Mann in Berlin-Neukölln bestohlen und mehrfach getreten haben soll, muss sich ein 34-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll dem 31 Jahre alten Geschädigten, der geschlafen habe, zunächst eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche gezogen haben. Als der Bestohlene erwachte und seine Schachtel zurückverlangte, habe der 34-Jährige gegen den Oberkörper und den Kopf des Obdachlosen getreten. Die Verteidigerin kündigte zu Prozessbeginn am Mittwoch an, dass ihr Mandant zu einem späteren Zeitpunkt aussagen werde.

Der wohnungslose Geschädigte soll auf einem Gehweg geschlafen haben, als es im Juli 2019 zu dem mutmaßlichen Angriff kam. Von drei Tritten geht die Anklage aus. Der 31-Jährige habe unter anderem eine Platzwunde im Gesicht erlitten. Mehrere Zähne seien gelockert worden. Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben keinen festen Wohnsitz in der Hauptstadt hatte, wurde kurz nach dem Geschehen festgenommen und befindet sich seitdem in Haft. Die Anklage lautet auf räuberischen Diebstahl und gefährliche Körperverletzung.

Die beiden Männer hätten sich nicht gekannt, sagte der Anwalt des Geschädigten am Rande der Verhandlung. Der Übergriff sei von einer Überwachungskamera eines nahegelegenen Supermarktes aufgezeichnet worden. Der Prozess wird am 9. Januar fortgesetzt.