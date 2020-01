Angezündeter Obdachloser: Täter weiter unbekannt

Die Polizei sucht weiter nach dem Täter, der einen Obdachlosen in Berlin-Charlottenburg angezündet haben soll. Die Ermittler prüfen vor allem den Verdacht, ein flüchtiger Bekannter des Obdachlosen könne verantwortlich sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch betonte. Der 45-Jährige hatte in der Nacht zum Dienstag im Vorraum einer Bank in der Otto-Suhr-Allee geschlafen, als sein Hosenbein in Brand gesetzt worden sein soll. Er wurde im Krankenhaus behandelt, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa

Im Fokus der Ermittler ist demnach auch ein weiterer Obdachloser. Nach Angaben des Bankkunden, der in der Nacht die Polizei rief, soll dieser neben dem Opfer geschlafen haben. Als die Polizisten auf seinen Notruf hin eintrafen, waren sowohl der Kunde als auch der zweite Obdachlose bereits weg. Beide hätten sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet, hieß es nun. Bei dem zweiten Obdachlosen soll es sich laut Polizei nicht um den verdächtigen Bekannten handeln.