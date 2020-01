Homosexueller mit Pflasterstein geschlagen

Ein homosexueller Mann ist von einem Bekannten womöglich homophob angegriffen und mit einem Pflasterstein verletzt worden. Am Dienstagnachmittag trafen sich das 32-jährige Opfer und der 30-jährige mutmaßliche Täter im Viktoriapark in Kreuzberg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ihr zufolge wurde der 30-Jährige während eines Streits aggressiv, schlug sein Gegenüber mit einem Kleinpflasterstein gegen den Kopf und fügte ihm so eine Platzwunde zu.

Das Opfer stoppte eine Polizeistreife und gab an, aufgrund seiner Homosexualität von dem Bekannten attackiert worden zu sein. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt.