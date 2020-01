Massenhaft Kinderpornografie gehortet: Angeklagter gesteht

Mehr als 5000 kinder- und jugendpornografische Dateien wurden bei der Festnahme des Angeklagten im Mai 2019 in seiner Wohnung im Stadtteil Neukölln sichergestellt. Seit November 2015 soll der Mann weitere Tausende Bilder und Videos gehortet haben. Die Aufnahmen würden auch von Gewalt geprägte Missbrauchshandlungen an häufig sehr jungen Kindern zeigen, so die Anklage.