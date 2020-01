Betrug mit Schrottimmobilien? Mann weist Vorwürfe zurück

Weil er an Betrügereien mit Schrottimmobilien beteiligt gewesen sein soll, steht ein Kaufmann vor dem Amtsgericht Tiergarten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 50-Jährige als Mitglied einer Bande agierte. Überteuerte Immobilien seien als «Steuerspar-Modelle» an geschäftlich unerfahrene Privatpersonen verkauft und hohe Vermittlungsprovisionen gefordert worden, heißt es in der zu Prozessbeginn am 7. Januar 2020 verlesenen Anklage. Der 50-Jährige wies jegliche Vorwürfe zurück.