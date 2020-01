Geld und Getränke aus Späti geraubt: Zwei Männer gefasst

Sie sollen Geld gefordert und sich auch noch Getränke mitgenommen haben: Nach einem Raub in einem Spätkauf in Berlin-Wilmersdorf hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Einer der Männer soll am Montagabend mit einer Waffe gedroht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der zweite Verdächtige soll demnach die Beute entgegengenommen haben. Beim Verlassen des Spätis in der Rudolstädter Straße habe sich jeder ein Getränk genommen. Noch am selben Abend wurden die 43 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen in einer Wohnung festgenommen. Wie sie gefunden wurden, sagt die Polizei nicht und verwies auf laufende Ermittlungen. Die Männer sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

© dpa