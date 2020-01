Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Maskierte Männer überfallen Supermarkt mit Schusswaffe

Zwei maskierte Männer haben einen Lebensmitteldiscounter im Berliner Stadtteil Britz überfallen und Geld aus einer Kasse erbeutet. Ein Täter bedrohte die 54-jährige Kassiererin des Ladens am Britzer Damm am Donnerstagabend mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der andere Mann forderte die Frau demnach auf, die Kasse zu öffnen. Ein Zeuge habe die Männer noch vergeblich aufgefordert, die Kassiererin in Ruhe zu lassen, hieß es. Doch die Täter konnten mit dem gestohlenen Geld fliehen. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

