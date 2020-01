Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mutmaßlicher Fahrer eines Drogentaxis festgenommen

Ohne Führerschein soll er Drogen mit dem Auto auf Anruf direkt an seine Kunden geliefert haben - bis die Polizei ihn erwischte: Ein mutmaßlicher Fahrer eines sogenannten Koks-Taxis wurde am Donnerstagabend in Neukölln vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

© dpa

Demnach hatte die Polizei zuvor mehrere Hinweise erhalten und den 26-Jährigen auch dabei beobachtet, wie er mit einem Auto zu einem Wohnhaus in der Fontanestraße gefahren war.

Ein Drogenschnelltest ergab laut einem Polizeisprecher zudem, dass der Mann mit Cannabis berauscht war. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten Polizisten mehrere Tütchen der Droge gefunden. Weiterhin hätten sie ein «extrem starkes Schmerzmittel» im Auto entdeckt und beschlagnahmt, sagte der Sprecher. Dem Mann werden nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel vorgeworfen.

