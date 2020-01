Zusätzliche Böller-Verbotszonen an Silvester gefordert

Kurz nach der Silvesternacht in Berlin mit erneuten Angriffen auf Polizei und Feuerwehr werden Forderungen nach einer Ausweitung der neuen Böller-Verbotszonen laut.

Ruhige Silvesternacht in den Verbotszonen

In der Silvesternacht war es in den Böller-Verbotszonen am Alexanderplatz und an der Pallasstraße in Schöneberg ruhig geblieben. An zahlreichen anderen Stellen verhielten sich allerdings vor allem Gruppen junger Männer rücksichtslos und zum Teil sehr aggressiv. Sie warfen Böller auf andere Menschen und auch auf Polizisten und Feuerwehrleute. Raketen wurden quer durch die Gegend geschossen, zunehmend beliebter wurden häufige Schüsse mit Schreckschusspistolen in die Luft. Bei einem Polizeiauto wurde eine Scheibe zerstört.