Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

CDU-Fraktionschef fordert Ausweitung der Böllerverbotszonen

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat eine Ausweitung der Böller-Verbotszonen in Berlin gefordert. «Man sollte solche Zonen auf die Gebiete ausdehnen, in denen Einsatzkräfte in der Silvesternacht gezielt angegriffen wurden», sagte Dregger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich halte es für klug, mit einer klaren Prioritätensetzung vorzugehen und die Ressourcen gezielt einzusetzen.» Denn das Böller-Verbot müsse von der Polizei auch konsequent durchgesetzt werden.

© Kay Nietfeld/Archivbild

Die von der Polizei streng überwachten Verbotszonen am Alexanderplatz und in Schöneberg rund um die Pallasstraße, die zum Jahreswechsel erstmals ausgewiesen wurden, haben sich nach Einschätzung Dreggers bewährt. «Sie haben dafür gesorgt, dass es an den Stellen relativ ruhig geblieben ist und vor allem keine Menschen zu Schaden kamen. Das ist ein Erfolg.»

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe sieht das ganz anders. Die Verbotszonen hätten sich als «Knallfrosch» erwiesen und nur zu einer Verlagerung des Böller-Geschehens um wenige Meter geführt. «Es ist polizeilich wie pädagogisch Unfug, einmal im Jahr durchgreifen zu wollen, wenn die offensichtlich straftataffinen Täter den Rest des Jahres unbehelligt bleiben», so Luthe. Sinnvoller seien regelmäßige Kontrollen der Kriminalitätsschwerpunkte über das Jahr verteilt.