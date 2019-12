Feuerwehr hat bereits in der Nacht vor Silvester viel zu tun

Bereits in der Nacht vor dem Jahreswechsel hat die Arbeitsbelastung bei der Berliner Feuerwehr deutlich zugenommen.

So habe am frühen Morgen eine Wohnung in Neukölln in voller Ausdehnung gebrannt, mehrere Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. In Reinickendorf wurde ein Motorrad und in Wedding ein Auto gelöscht. Verletzt wurde bei diesen Einsätzen niemand. Zur jeweiligen Brandursache machte der Sprecher keine Angaben. Es sei in der Nacht auch zu Einsätzen aufgrund von Feuerwerkskörpern gekommen, hieß es.