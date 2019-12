Mann wegen Mordversuchs in Lichtenberg festgenommen

Nach einem Angriff auf eine 37 Jahre alte Frau ist ein 49-Jähriger wegen versuchten Mordes in Lichtenberg festgenommen worden.

Die Frau erlitt Verletzungen am Hals sowie oberflächliche Schnittverletzungen und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei am Montag (23. Dezember 2019) mitteilte. Der Mann und die 37-Jährige hatten den Angaben zufolge einander flüchtig gekannt. In der Nacht zum Samstag soll er sie zunächst mit einem Messer angegriffen und dann gewürgt haben. Eine Nachbarin hatte die Schreie der Frau gehört und die Polizei gerufen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Motiven der Tat konnte die Polizei noch nichts sagen.