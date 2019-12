Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bundespolizei geht gegen «Ringbahnparty» vor

Die Polizei hat eine sogenannte Ringbahnparty aufgelöst. In der Nacht zum Samstag sei einer Streife der Bundespolizei eine Gruppe von 38 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer S-Bahn auf dem südlichen Ring aufgefallen. Sie hätten sich unter anderem lautstark unterhalten, Alkohol getrunken, geraucht und andere Fahrgäste gestört, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei seien die jungen Leute am Ostkreuz aus der Bahn geholt und ihre Personalien aufgenommen worden. Es werde auch wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sogenannte Ringbahnpartys kommen laut Bundespolizei «immer mal wieder» vor.

© dpa