Antisemitismusbeauftragter will mehr Engagement von Schulen

Nach einer antisemitischen Attacke auf einen Schüler in Berlin-Marienfelde hat Berlins Antisemitismusbeauftragter Lorenz Korgel Schulen dazu aufgefordert, sich gegen Antisemitismus zu positionieren. Außerdem sollten sich Schulen mit dem jüdischen Leben befassen, sagte Korgel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wie das geht, zeige die aktuelle Kampagne «Du Jude! #sowhat?» der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen antisemitische Beleidigungen unter Jugendlichen richtet. Auch empfahl Korgel die Präventivprojekte und Beratungsangebote des Berliner Senats.

Laut Polizei sollen drei Schüler einen 14-Jährigen während des Sportunterrichts am Donnerstagvormittag gefesselt, gewürgt und antisemitisch beleidigt haben. Der Junge erlitt bei der Attacke an einer Oberschule an der Straße Alt-Marienfelde Rötungen am Hals, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen die mutmaßlichen Angreifer erst von dem 14-Jährigen ab, als der Sportlehrer einschritt.