Sechs Schüsse auf Lagerhalle einer Gärtnerei abgefeuert

Sechs Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe sind in Berlin-Mariendorf auf die Fenster der Lagerhalle einer Gärtnerei abgegeben worden. Die Inhaber bemerkten die Einschusslöcher in ihrem Geschäft in der Ullsteinstraße am Donnerstagmorgen, wie die Polizei später mitteilte. Demnach wurden die Schüsse außerhalb der Öffnungszeiten abgefeuert. Niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen laufen.

