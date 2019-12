Marihuana gebunkert: Angeklagter schweigt zunächst

Ein mutmaßlicher Dealer, der sich kiloweise Drogen verschafft und in einer Wohnung in Neukölln zum Weiterverkauf gebunkert haben soll, hat vor dem Landgericht zunächst geschwiegen.

Der 24-Jährige soll laut Anklage mit zwei Komplizen agiert haben. In 17 Fällen hätten sie Rauschgift in den Niederlanden bestellt und nach Berlin schmuggeln lassen. Jeweils zwischen drei und zehn Kilogramm Marihuana habe ein Kurier transportiert. Einer der beiden Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Mittwoch (18. Dezember 2019), der Angeklagte werde sich möglicherweise am zweiten Verhandlungstag am 8. Januar zu den Vorwürfen äußern.