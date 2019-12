Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

29-Jährige in Spandau getötet: Haftbefehl gegen Ehemann

Nach der Tötung einer 29-Jährigen in Berlin-Spandau ist ein Haftbefehl gegen den Ehemann der Frau ergangen. Das teilte die Polizei am Dienstagabend auf Twitter mit. Der 36-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft. Der Mann sei «dringend verdächtig, seiner getrennt lebenden Ehefrau aufgelauert und sie mit mehreren Messerstichen getötet zu haben», hieß es weiter.

© Jens Büttner/Archiv

Die 29-Jährige war am Montag stark blutend in einem Hausflur gefunden worden. Wenig später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Rettungskräfte und Polizei waren in die Heerstraße gerufen worden, nachdem Anwohner am Mittag die verletzte Frau gefunden hatten. Kurze Zeit nach dem Einsatz sei der 36-Jährige bei der Polizei erschienen, wie die Ermittler weiter mitteilten. Dort habe er angegeben, die Frau verletzt zu haben.