Bundesdrogenbeauftragte besucht Görlitzer Park

Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig hat am Dienstag den als Drogenumschlagplatz bekannten Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg besucht. «Nach dem Besuch war ich ehrlich beeindruckt - leider im negativen Sinn», sagte die CSU-Politikerin anschließend. Es herrsche dort ein rechtsfreier Raum.

Der Görlitzer Park gilt in der Hauptstadt seit Jahren als Verkaufsplatz für Drogen, wogegen die Behörden zwar ankämpfen, jedoch bislang mit mäßigem Erfolg. Dutzende Dealer stehen dort an manchen Tagen. Auch das Kottbusser Tor sowie das Areal an der Warschauer Brücke sind dafür bekannt, dass dort Drogen verkauft werden.