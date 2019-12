Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Nach Schuss ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

Zweieinhalb Wochen nach dem Schuss auf einen Mann in Berlin-Schöneberg suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach mindestens drei Zeugen. Laut Mitteilung vom Dienstag sollen sie beobachtet haben, wie der mutmaßliche 48-jährige Täter vom Tatort geflüchtet ist. Dieser soll am 29. November in einem Hausflur in Schöneberg einem Mann aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschossen haben. Er wurde am 5. Dezember in einem Wohnhaus in Zehlendorf festgenommen. Das 57-jährige Opfer war schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

© Jens Büttner/Archiv

Laut den Ermittlungen sollen sich ein Mann und eine Frau zum Tatzeitpunkt an der Durchfahrt zum Hinterhof des Wohnhauses befunden haben. Beide hätten blaue oder schwarze Kleidung getragen. Die Frau habe schwarze Haare, heißt es in der Mitteilung. Ein weiterer Mann mit dunkler Kleidung und Glatze sei in der Hauptstraße Richtung Akazienstraße gelaufen. Die drei Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.