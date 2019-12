Tochter der Partnerin missbraucht? Mann streitet Vorwürfe ab

Weil er die Tochter seiner damaligen Partnerin über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll, steht ein 36-Jähriger vor dem Berliner Landgericht.

Ihm werden acht mutmaßliche Übergriffe in der Zeit von November 2011 bis Juni 2017 zur Last gelegt. Das Mädchen sei bei den ersten Taten acht bis neun Jahre alt gewesen, heißt es in der zu Prozessbeginn am 17. Dezember 2019 verlesenen Anklage. Der 36-Jährige wies die Vorwürfe zurück. «Ich habe das nicht getan», erklärte der Mann.