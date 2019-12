Betrunkener schlägt Polizisten mit Metalluhr ins Gesicht

Der 26 Jahre alte Beamte erlitt bei der Attacke in der Nacht zum 12. Dezember 2019 am Schiffbauer Damm in Mitte eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Eine Polizistin verletzte der Verdächtige an der Hand, einen weiteren Polizisten an der Schulter. Die Beamten wollten den Mann laut Polizei aus einem Lokal hinausgeleiten, um eine Körperverletzung aufzuklären. Doch er leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Er wurde festgenommen. Ihm wurde Blut abgenommen.