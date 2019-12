Polizei präsentiert Analyse zur Organisierten Kriminalität

Die Berliner Polizei hat eine umfangreiche Analyse zur Organisierten Kriminalität erstellt, die erstmals auch veröffentlicht werden soll.

Das sogenannte Lagebild Ok wird an diesem Mittwoch (11. Dezember 2019) von Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik vorgestellt. Dabei geht es um Bandenkriminalität, die sich vor allem im Bereich Drogenhandel, Einbruch und Diebstahl abspielt. Bekannt ist bereits, dass sich die meisten OK-Ermittlungen in Berlin gegen russisch-eurasische Banden richten, dann folgen die Rocker-Kriminalität sowie die arabischstämmige Clan-Kriminalität.