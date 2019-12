Flammen an Autowerkstatt: Verdacht auf Brandstiftung

Nach Polizeiangaben wurden das Gebäude und der Kleintransporter erheblich beschädigt. Zusammen mit der Feuerwehr hätten Polizeibeamte kurz nach 01.40 Uhr ein Tor aufbrechen müssen, um auf den Hof der Werkstatt zu gelangen. Bereits am vergangenen Wochenende hatten auf einem Firmengelände in Tempelhof mehrere Lastwagen gebrannt. Auch in dem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört.