Auto in Neukölln brennt aus: Verdacht auf Brandstiftung

In Berlin-Neukölln hat in der Nacht zu Samstag am Tempelhofer Feld ein Pkw gebrannt. Gegen 2.30 Uhr hörten Anwohner der Oderstraße einen lauten Knall und sahen eine Person in Richtung Kienitzer Straße laufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurz darauf seien Flammen aus einem geparkten Auto aufgestiegen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Wagen brannte jedoch fast vollständig aus.

Den Angaben zufolge wurden durch die Hitze zwei weitere Autos beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört.