Nach Schuss ins Gesicht: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Wie die Polizei am Freitag, den 16. Dezember 2019 mitteilte, nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 48-Jährigen am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in Zehlendorf fest. Der Mann steht im Verdacht, vergangene Woche Freitag im Flur eines Mehrfamilienhauses mit einer Waffe einem 57-Jährigen aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschossen zu haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Verdächtige sollte noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler gehen demnach von versuchtem Mord aus.