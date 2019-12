Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Regierung weist nach Mord zwei russische Diplomaten aus

Die Bundesregierung weist nach dem Mord an einem Georgier zwei russische Diplomaten aus. Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mit.