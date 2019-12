Großrazzia: 1,1 Tonnen Tabak beschlagnahmt

Die Herstellung des Shisha-Tabaks soll unter «katastrophalen hygienischen Bedingungen» geschehen sein. Die sichergestellte Ware war zum Teil angeschimmelt. Eine der Produktionsstätten in einem Keller in Kreuzberg wurde bei dem Einsatz am Dienstag geschlossen. Am Finanzamt und allen anderen Kontrollen vorbei soll der Tabak verkauft worden sein.