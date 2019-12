Stieftochter jahrelang missbraucht? Angeklagter schweigt

Der Mann habe für die Tochter seiner damaligen Partnerin Erziehungs- und Betreuungsaufgaben übernommen, so die Anklage. Wenn die Mutter des Mädchens ihrer Tätigkeit als Krankenschwester im Schichtdienst nachging, sei er häufig mit dem Kind allein gewesen. Zu ersten Übergriffen sei es im Sommer 2010 in der damaligen Wohnung der Familie in Spandau gekommen. Später habe er die Schülerin im Auto oder in einer Umkleidekabine eines Schwimmbades sowie zuletzt Anfang 2018 «während der arbeitsbedingten Abwesenheit der Mutter» in einem gemeinsam bewohnten Haus missbraucht.