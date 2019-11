Die Polizei hat mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera drei Jugendliche identifiziert, die einen 65-Jährigen im Hauptbahnhof überfallen haben sollen.

Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren leben in Hannover, wie die Polizei am 29. November 2019 mitteilte. Die entscheidenden Hinweise seien von Bürgern gekommen, sagte ein Sprecher. Die Polizei hatte die Bilder am 27. November veröffentlicht.